Polícia prende suspeitos de explodir caixas eletrônicos do Banco do Brasil

Ação criminosa aconteceu na madrugada do último dia 23 de janeiro na agência da AABB, na Avenida dos Holandeses, no bairro Calhau.

A polícia prendeu na sexta-feira (1º) Franklin Lincoln Silva Araújo, Mira Fortes Tanikawa, Halisom Hansen Santos Rêgo, Francisco das Chagas de Moraes Filho e Gabriel Santos Lopes por serem suspeitos de explodir na madrugada do último dia 23 de janeiro os dois caixas eletrônicos da agência da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), na Avenida dos Holandeses, no bairro Calhau, em São Luís.

Segundo a polícia, as investigações apontam que Halisom Hansen e Francisco das Chagas foram os responsáveis por explodir os caixas eletrônicos e retirar o dinheiro do local. Já os suspeitos Franklin Lincoln e Gabriel Santos ficaram no veículo e deram o apoio para a fuga. De acordo com os policiais, após a ação criminosa os suspeitos foram para a casa de Mira Fortes, onde realizaram a divisão do dinheiro.

A polícia diz que no momento da prisão de Francisco das Chagas ele foi flagrado na posse de duas caixas de munições 9mm e mais uma porção de maconha. Já Halisom Hansen foi flagrado com uma porção mediana de cocaína já pronta para a comercialização.

Todos os suspeitos foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na capital, onde ficarão à disposição da Justiça.

Por G1 MA — São Luís