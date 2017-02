Policiais de Belém vão reforçar segurança no carnaval de Parauapebas

O carnaval de Parauapebas, que será realizado entre os dias 25 e 28 deste mês, vai ganhar reforço de policiais militares de Belém, para maior segurança dos foliões. O pedido já foi encaminhado para o Comando Geral, na capital, e, segundo o tenente-coronel Pedro Celso, comandante do 23º Batalhão da PM, o reforço já está garantido, faltando apenas definir quantos homens serão enviados a Parauapebas, que atualmente conta com um contingente de 280 policiais militares para atender toda a região.

Nos quatro dias de folia, além de PMs estarão nas ruas homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Guarda Municipal, do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e do Detran. “Tudo para prestigiar a população de Parauapebas com a melhor opção de segurança pública”, diz o tenente-coronel Pedro Celso, após informar que a Operação Carnaval já está mapeando toda a área e arredores da Praça de Eventos, onde será realizado o evento.

Com o carnaval, o Disque-Denúncia também vai reforçar o atendimento, que terá escala especial. Ficarão quatro atendentes de plantão para receber as denúncias pelo número 3346-2250 ou pelo whatsApp 98198-3350, para os quais as pessoas podem enviar fotos, vídeos e textos sobre alguma situação irregular ou qualquer tipo de violência.

O Disque-Denúncia de Parauapebas recebe em média 300 ligações por mês. São mais de três mil ligações por ano. O atendimento vai das 8 às 20 horas. Após esse período as ligações poderão ser feitas para os números fixos do quartel da PM: 3346-1187 e 3346-1057. “Estamos com uma ótima parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), no que se refere à segurança pública do município. Carnaval é coisa séria e é quando muita gente acaba exagerando no consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, segurança nunca é demais”, diz o tenente-coronel Pedro Celso.

Ainda durante os quatro dias de carnaval, o Disque-Denúncia fará a entrega de panfletos informativos sobre a importância de a população fazer sua parte e denunciar situações ilícitas à central. No carnaval de 2016, foram feitas mais de 400 ligações para o Disque-Denúncia de Parauapebas. Neste ano, o comandante da PM prevê número ainda maior, uma vez que o município deverá receber de dez a 15 mil foliões, conforme estimativa da Secretaria Municipal de Cultura ( Secult).

A central do Disque-Denúncia foi implantada em Parauapebas há sete anos e dá suporte também aos municípios de Curionópolis, Eldorado do Carajás e Canaã dos Carajás. O serviço é um dos principais aliados das autoridades policiais no combate à criminalidade.

Reportagem: Antônio Marcos – Fotos: Rafael Leguli – Ascom/PMP

Compartilhe isso: Compartilhar



Email



Imprimir