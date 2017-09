Policiais Militares de Curionópolis recuperam duas motocicletas e aparelhos celulares roubados em Parauapebas

A ação teve inicio após uma jovem ter sido vitima de um assalto por volta das 12hs de terça-feira (29). O meliante abordou a jovem que estava trabalhando de vendedora no Bairro Nova Carajás, próximo a Revemar. O bandido deu a voz de assalto com violência já tomando o veiculo que estava sob posse da vitima que não esboçou reação. Foi então que a jovem entrou em contato com seu patrão, que acionou o sistema de rastreamento para localizar a motocicleta que era de seu bem.

Após a empresa ter êxito em localizar a motocicleta que estava em Curionópolis, seu dono foi para o local indicado pelo mapa via satélite. Chegando ao local o proprietário ligou para a guarnição da Policia Militar chegando ao local poucos instantes depois.

A guarnição do Sargento Rodrigues com apoio do cabo Sousa e SD Gilberto fizeram o cerco sob o local na tentativa de capturar os acusados. Quando entraram na residência, ao revistarem o local, avistaram outra motocicleta e vários aparelhos celulares. Também foi encontrado o RG do suposto acusado que conseguiu fugir. Já está sendo investigado pela policia o proprietário da casa.

Texto: Rodrigo Melo