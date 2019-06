População recebe orientações de combate ao tabagismo

Com a finalidade de alertar a população sobre os danos causados aos pulmões pela exposição ao tabagismo, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou ações alusivas ao Dia Mundial Sem Tabaco, no período de 27 a 31 de maio, nas Unidades Básicas de Saúde e em escolas da rede pública. As atividades foram organizadas pela Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica (DCNT), da Semsa.

“Durante a Campanha de Combate ao Tabagismo realizamos ações alusivas à data como roda de conversa, palestra, orientação profissional e também a 1ª Mostra de Estudo de Caso de Tabagismo. Essas ações têm o intuito de conscientizar a população em geral, independente de fazerem uso ou não de tabaco”, enfatizou a coordenadora da DCNT, Silvana Manito.

Ainda de acordo com a coordenadora, “só em 2018, em Parauapebas, tivemos mais de 180 pacientes que se disponibilizaram a iniciar o tratamento contra o uso do tabaco, mas apenas 20% deles realmente pararam de fumar. Isso aponta um número inferior àquilo que a gente espera”, alertou.

Para a usuária Maria da Silva é de extrema importância ter consciência sobre os males que o tabaco causa a saúde humana. “Quando temos conhecimento dos malefícios que o uso do cigarro causa a nossa saúde, pensamos melhor antes de usarmos”, ressaltou.

