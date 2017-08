POR QUEBRA DE DECORO PSB PROTOCOLA REPRESENTAÇÃO CONTRA WLADIMIR COSTA

Os deputados federais do PSB protocolaram uma representação por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a deputado Wladimir Costa (Solidariedade-PA) após as denúncias de que o parlamentar teria assediado sexualmente a jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN.

O caso teria ocorrido após um jantar na casa do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG), no último dia 1º de agosto. A jornalista questionou Wladimir Costa sobre a veracidade da polêmica tatuagem do nome do presidente Michel Temer e pediu que o deputado a mostrasse.

Segundo a denúncia, Wladimir teria respondido que, para a repórter, só mostraria se fosse “o corpo inteiro”. A jornalista pediu respeito para o parlamentar e questionou novamente sobre a veracidade da tatuagem. O deputado paraense respondeu:“eu tenho várias tatuagens no corpo inteiro, amor”.

Diante de nova pergunta da repórter, o deputado se afastou, levantou o dedo rindo e falou, apenas gesticulando com os lábios: “não”. Quando a repórter disse “então é porque é de henna”, o parlamentar concordou com a cabeça e foi embora rindo.

Depois da polêmica vir à tona, Wladimir Costa ainda usou as redes sociais para negar as acusações, afirmando que ninguém acreditaria em assédio sexual contra a repórter já que, segundo ele, Basília “foge totalmente dos padrões estéticos que, supostamente, despertariam algum tipo de desejo em alguém”.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pode punir o deputado de diversas maneiras: desde uma advertência até a perda do mandato.

(Com informações do site UOL)