PRE apreende 54 tabletes de maconha em veículo em Tailândia

Carro foi abordado no Posto Rodoviário da Pa-150 neste domingo, 5.

Dois homens foram presos por transporte de entorpecentes.

Dois homens foram presos na manhã deste domingo (5) por transporte de entorpecentes na rodovia PA-150. A prisão e apreensão da droga aconteceram durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no Posto Rodoviário de Tailândia, no nordeste do Pará.

De acordo com a PRE, um veículo com dois homens foi abordado durante a fiscalização no Posto Rodoviário de Tailândia e foi verificado que o documento de licenciamento do carro estava atrasado. O agente da PRE realizou revistas pessoal e no veículo, quando foi encontrados 54 tabletes de maconha prensada.

A droga foi apreendida e os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia da Tailândia.

Fonte: G1 PA

