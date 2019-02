Preço da gasolina cai, enquanto o do diesel aumenta neste início de 2019 no Pará

A variação dos preços dos combustíveis tem causado prejuízo para quem abastece com óleo diesel. Já para quem faz uso da gasolina, a situação é diferente, o combustível está mais barato.

O litro da gasolina, que já alcançou a maior alta em outubro de 2018, quando chegou a custar R$ 4,82 caiu para R$ 4,45 em janeiro de 2019 no Pará. Alguns postos estão comercializando o combustível a R$ 3,93 em Ananindeua.

A redução está fazendo diferença para o universitário João Paulo, que passou a colocar mais combustível no tanque. “Eu normalmente colocava uma pequena quantidade toda semana e, se eu visse que a gasolina estava acabando, eu colocava. Então, agora dá pra ficar até duas semanas, uma boa diferença”, afirma João.

Mas, nem todos estão tendo vantagem na balança dos combustíveis. Enquanto o preço da gasolina caiu, o do diesel subiu.

O motorista Gil Lima faz transporte escolar e conta que está tendo prejuízos com o aumento do combustível. Ele abastece por semana. No primeiro semestre do ano passado, gastava cerca de R$ 250 e neste início de ano está pagando R$ 350.

“Se você for levar em consideração, aumentou mais R$ 400 a minha despesa. O meu contrato é anual, o diesel vai aumentando e eu vou ter que ir me adequando a gastar o mínimo que eu posso no transporte. Mas isso afeta de todas as formas e eu não posso repassar isso para o meu cliente”, afirmou Gil.

