Prédio da escola Nelson Mandela deve ser entregue à comunidade no final deste mês

Uma comitiva formada pelo secretário de Educação, Luiz Vieira; seu adjunto, Antonino Brito; a secretária de Obras, Silvana Farias; assessores, técnicos, engenheiros; representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), de pais de alunos e da comunidade visitaram o novo prédio da Escola Nelson Mandela na tarde da última quinta-feira, 28 de fevereiro. O objetivo foi apresentar à sociedade o andamento da obra e demonstrar a qualidade da instituição educacional que atenderá a comunidade do Bairro Tropical e adjacências.

Segundo o secretário Luiz Vieira, com cerca de 95% da obra concluída e já na fase de acabamento, a unidade educacional deve ser inaugurada até o final deste mês. “Mediante a visita, atestamos que esta é uma obra de alto padrão e a comunidade pode esperar a inauguração até o dia 31 de março”, garantiu o gestor, afirmando que o padrão de qualidade deverá ser mantido nas demais construções educacionais.

“Essa obra é um marco do governo. É uma escola moderna que foi construída com o que há de melhor. Os pais que estão visitando estão maravilhados. E as escolas que serão construída daqui para frente seguirão esse mesmo padrão ou melhor”, assegurou a secretária de Obras.

Segundo o prefeito Darci Lermen mais escolas estão previstas para inaugurar ainda este semestre. “Estamos trabalhando para que a escola seja entregue o quanto antes e, no aniversário da cidade a população receberá alguns presentes, inclusive mais prédios escolares”, garante o gestor.

Na avaliação dos representantes do Sintepp e de pais de alunos, a escola representa uma conquista esperada por anos. “Bom seria se todos os bairros tivessem uma escola nesse padrão. Com certeza, a comunidade só tem a ganhar com isso. O Sintepp está aqui na qualidade de fiscalizador para ajudar a comunidade no acompanhamento das demandas da educação”, afirma Raimundo Moura, da coordenação do sindicato.

Geilma Silvino Santos é representante dos pais no Conselho Escolar e mãe do pequeno José Gabriel Silvino Santos, de 7 anos. Ela acompanhou a visita. “A escola é muito linda. É um sonho realizado para esta comunidade. Tanto valorizou o nosso bairro como atenderá nossas crianças com qualidade”, elogia.

Para o pequeno Gabriel, o sentimento não é diferente. “Achei a escola bonita. Quero estudar aqui logo”, afirma o estudante, que já tem até o andar preferido: “Quero estudar na parte de cima”.

Estrutura da Escola

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nelson Mandela possui área construída de 4.840,44 metros quadrados. Com 14 salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala multiuso, brinquedoteca, cozinha, refeitório, pátio, quadra coberta, bloco administrativo e banheiros acessíveis, a instituição deverá atender cerca de 1.500 alunos.

A direção da escola espera ansiosa para receber o espaço e faz planos para o futuro. “A finalização desta obra representa o quanto o governo é comprometido. Ela será um espaço destinado à educação e, também, à difusão de cultura. Queremos trazer a comunidade para dentro da escola”, garante Luciene Moitinho, diretora da unidade.

Depois da Nelson Mandela, a equipe da Semed e da Semob visitou a escola de educação infantil do Residencial Alto Bonito. “É uma escola com estrutura muito privilegiada, no alto do morro. A obra está muito adiantada. Ainda não podemos dar previsão de entrega, mas garanto que será uma das melhores estruturas de Parauapebas”, segura o secretário de Educação.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP