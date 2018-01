Prefeito assina ordens de serviços e Parauapebas dá mais um passo para a melhoria

Em auditório lotado, o evento ocorrido na manhã desta última terça-feira (23) realizado no Auditório II da Prefeitura Municipal de Parauapebas, ficou marcado para os que puderam presenciar um grande passo para a melhoria da cidade. O prefeito Darci Lermen (PMDB), assinou algumas ordens de serviços onde darão início a diversas obras de infraestrutura em vários bairros do município.

Na ocasião estiveram presentes representantes das empresas que estão responsáveis pelas obras a serem feitas, dentre as obras estão: terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização e a abertura de novas vias. Também esteve presente na mesa, o vice-prefeito Sérgio Balduino, o Superintendente Regional do INCRA, Asdrúbal Bentes, o vereador e Presidente da Camara, Elias e a Secretária de Obras Maria Silvana.

De acordo com as autoridades presentes, as obras a serem feitas são importantes na melhoria da qualidade de vida dos moradores desses bairros, que sofrem com a má infraestrutura de seus bairros. Os principais bairros a serem beneficiados pelas obras incluem Liberdade II, Casas Populares II, Complexo de bairros VS-10, Bela Vista I, Bela Vista II, São José e bairros próximos ao Complexo Esportivo Rio Verde.

O prefeito Darci Lermen, convidou para ficar ao seu lado todos os representantes de associações de bairros ali presentes, dando um pouco de tempo para que cada um se apresentasse. Também presente alguns vereadores foram convidados para se juntar aos demais representantes dos bairros e na ocasião o prefeito Darci agradeceu aos vereadores e comentou que graças aos esforços, e dedicação dos mesmos Parauapebas estava melhorado cada vez mais, citando que uma dessas melhorias foi o aumento da CFEM – Contribuição Financeira por Exploração de Recursos Minerais.

Texto e fotos: Rodrigo Melo