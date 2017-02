Prefeito Darci Lermen e vice Sérgio Balduino participam de encontro do PSB

PSB estadual intensifica a formação da militância paraense e lança em Parauapebas plataforma online de gestão partidária.

A direção estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou na manhã de sexta-feira (03) nas dependências da Câmara Municipal de Parauapebas (CMP), um encontro regional com a finalidade do recadastramento dos filiados e cadastramento de novos filiados, através do novo sistema de gestão partidária do PSB nacional.

A plataforma online é pioneira no Brasil e deve ampliar a democratização da filiação partidária e fortalecer os canais de comunicação e relacionamento dos diretórios em todo país. A sigla vem realizando um Ciclo de Reuniões Regionais com o foco do fortalecimento do Partido Socialista Brasileiro, com o slogan “PSB +Forte”.

O evento contou com a presença de centenas de filiados veteranos da região Sul e Sudeste, além da nova geração no PSB JOVEM E PSB MULHER de Parauapebas.

Também estiveram presentes ao evento os deputados Sidney Rosa e Cássio Andrade, o prefeito de Parauapebas Darci José Lermen e seu vice Sérgio Balduino, que é o presidente do diretório municipal de sigla. Todos fizeram uso da palavra e citaram assuntos relevantes para o município e estado, dentre eles a criminalidade, a segurança pública, exploração de minério, falta de investimento do Estado no sudeste do Pará e o início promissor da nova administração de Parauapebas.

A reportagem conversou com o presidente municipal do PSB, e Sérgio Balduino explicou que uma das principais funcionalidades da plataforma on line é que permite realizar com rapidez e praticidade consultas diretas e deliberativas aos filiados sobre temas estratégicos, como mudanças no sistema de governo, reforma da previdência, privatizações de empresas públicas, entre outros temas. “Esta é uma forma de democratizar as decisões do partido sobre os temas mais diversos do cenário político municipal, estadual e nacional para que as instâncias partidárias estejam em sintonia com a militância”, ressaltou Balduino.

Para o presidente, com a implantação da plataforma pretende-se, de fato, introduzir no partido “a nossa reforma política”. “É uma forma moderna de introduzir a nossa reforma política, porque o que a sociedade espera de fato é uma mudança de postura dos partidos e da forma de se fazer política. No mundo inteiro os países tomam decisões de cima para baixo, temos que admitir isso e por essa razão devem envolver cada dia mais o conjunto dos seus filiados nestas decisões, para que se sintam participantes da instituição, sabendo que podem influenciar, criticar, sugerir soluções e opinar sobre as questões relevantes da condução partidária”, analisou.

A Plataforma de Gestão Partidária também permitirá a interação entre os filiados e desses com seus diretórios, obedecendo a organização da estrutura partidária. Por exemplo, o Diretório Nacional poderá enviar mensagens aos diretórios estaduais e municipais e aos filiados. Os diretórios estaduais, por sua vez, poderão se comunicar com os diretórios municipais e com os filiados e, por fim, os diretórios municipais interagirão com suas bases. (Texto e Fotos: Luís Bezerra)

