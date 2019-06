Prefeito de Curionópolis leva comissão à Alepa em prol da liberação da licença do Projeto Serra Leste

Nesta quarta-feira (12), uma comissão acompanhada pelo prefeito Adonei Aguiar, esteve em reunião na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), com parlamentares, para levar a reivindicação de moradores e trabalhadores do município que recentemente bloquearam a rodovia PA-275, solicitando a retomada das atividades do Projeto Serra Leste.

O encontro teve por objetivo cobrar agilidade no processo de liberação da licença ambiental do Projeto Serra Leste por parte da mineradora Vale e Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAS). A comissão foi formada por representantes de entidades e associações de classe do município de Curionópolis, a Associação Comercial e Industrial de Curionópolis (Acic), Associação de Mototaxistas, Associações de Bairros, Conselho de Pastores e Associação de Mulheres e outros. Eles solicitaram o apoio dos parlamentares na continuação dos trabalhos de ampliação do projeto Serra Leste, e assim garantir emprego e renda para a região.

“Eu tenho certeza que o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa através dos deputados irão resolver junto com o Secretario de Meio Ambiente pra gente poder liberar essa licença e resolver o problema, não somente do município, mas também dos trabalhadores, evitando assim o desemprego que já afeta nossa região. O município está perdendo, porque a produção de seis milhões de toneladas já se exauriu, então isso poderá diminuir as divisas do município, portanto Curionópolis já está perdendo receita líquida corrente referente a operação paralisada, ” destacou o prefeito Adonei Aguiar.

Uma reunião foi realizada na sala Vip da Alepa com os deputados que defendem o projeto. Na ocasião, membros da comissão apresentaram as demandas e anseios de ver Serra leste novamente em operação. O Deputado Estadual Eliel Faustino, tem acompanhado de perto o processo e também vem cobrando do estado agilidade para a liberação urgentemente da licença.

“Nós estamos permanentemente mobilizados em favor do projeto, o prefeito tem sido incansável nesta luta junto com a Câmara, e por diversas vezes esteve aqui conosco visitando e cobrando a Semas pela aprovação desse projeto, cobrando a Vale pelas pendências para que o mesmo pudesse avançar. Nós temos a informação que a Vale tem protocolado o restante das pendências resultantes do último ano, mas precisamos que o governo tenha a sensibilidade de que esse projeto é importante para Curionópolis e região sudeste do Pará”, destacou o Deputado Eliel Faustino (DEM).

Além de Eliel Faustino, os deputados Alex Santiago e Tony Cunha também garantiram apoio para garantir funcionamento do projeto na região sul do Pará, o que para eles será uma forma de fomentar a economia da região sul do estado.

“Precisamos que a Secretaria de Meio Ambiente acelere as tramitações, precisamos que a Vale também se comprometa o mais rápido possível pra cumprir a determinação de atender as pendências que precisa destravar essa licença. Estamos comprometidos, porque a nossa bandeira e desenvolver o sul e sudeste do Pará, desenvolver a região, precisamos com urgência que as famílias tenham a tranquilidade e a garantia que essa licença ambiental possa sair para que possamos ter empregos garantidos e fomentar a criação de novos empregos”, complementou o deputado Estadual Alex Santiago (PR).

“É importante que o Projeto Serra Leste seja levado adiante, destravar a questão das licenças ambientais, um dos maiores sofrimentos do povo brasileiro e da nossa região é o desemprego. Nós não podemos admitir que no berço de tanta riqueza pais de famílias a esperar tão somente de condições de prover o sustento de suas famílias sejam prejudicados pela demora em expedir as licenças importantes para o funcionamento do Projeto Serra Leste”, reforçou o deputado Estadual Tony Cunha (PTB).

Durante a reunião o Deputado Chicão líder do governo na Assembleia Legislativa garantiu buscar respostas junto a Semas sobre o andamento do processo. Uma nova reunião deve acontecer entre membros da comissão, deputados e Secretaria de Meio Ambiente.

Texto: Hanny Amoras, Ascom Curionópolis