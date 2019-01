Prefeito de Curionópolis prestigia posse da nova presidência do TCM

Na manhã desta terça-feira (15), o prefeito de Curionópolis Adonei Aguiar participou da sessão solene que empossou o novo corpo dirigente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM- PA). A solenidade foi realizada no auditório Alacid Nunes, na sede do TCM-PA em Belém.

O conselheiro Sérgio Leão tomou posse como novo presidente do TCM- PA, para a gestão do biênio 2019-2020, sucedendo o conselheiro Daniel Lavareda, que presidiu a corte de contas durante os anos de 2017 e 2018. Eleito em dezembro de 2018, Sérgio é o 11º presidente do tribunal.

O conselheiro garantiu dar continuidade ao trabalho construído por anos na Corte de Contas e fortalecer o relacionamento entre a instituição, os municípios e a sociedade paraense. Os conselheiros José Carlos Araújo e Cezar Colares também receberam a posse pela vice-presidência e a Corregedoria da entidade.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) é um órgão público instituído para auxiliar as câmaras municipais no controle externo da administração financeira e orçamentária dos municípios e apreciar as contas executadas pelo Poder Público Municipal.

Em 2018, a Prefeitura de Curionópolis e a Câmara dos Vereadores do município, recebeu o título de “Selo Dourado de Gestão Transparente 2018” do TCM pelo cumprimento da totalidade do Termo de Ajustamento de Gestão da Transparência 2018. A gestão alcançou a meta do estado por conseguir manter o Portal da Transparência atualizado.

“Prestigiamos a posse do novo presidente pois entendemos a importância da atuação do Tribunal de Contas na efetividade da gestão pública realizada nos município que trabalham visando a transparência da aplicação dos recursos públicos”, disse o prefeito Adonei Aguiar.