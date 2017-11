Prefeito de Parauapebas se reúne com comunidade para garantir várias obras

Foi com o objetivo de apresentar diversas reivindicações que a população do Bairro Betânia se reuniu com o Poder Executivo de Parauapebas. A reunião, ocorrida no CRAS do bairro Betânia, foi bem proveitosa já que estiveram presentes diversas secretarias municipais, entre elas: Gabinete, SEPLAN, SEMOB, SEMSA, SEMURB, SEMED, SEMAS E SEMSI, e o próprio prefeito Darci Lermen.

O ato, ocorrido nesta última quinta-feira, 2, foi presidido pelo presidente da Associação dos Moradores do Bairro Betânia, Cícero Trajano, conseguindo que cada uma das secretarias empenhasse em atender a população de acordo com suas atribuições.

A SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde, se comprometeu em construir um PSF, marcado para que seja até o dia 3 de março do próximo ano, 2018.

A SEMED – Secretaria Municipal de Educação, se comprometeu em construir uma escola de ensino fundamental até maio de 018.

A SEMAS – Secretaria Municipal de Obras ficou de implantar os programas da secretaria nos bairros.

A SEPLAN – Secretaria Municipal de planejamento garantiu que a regularização dos imóveis no bairro Betânia; além de incorporar os terrenos do Céu azul àquele bairro; ato que deve se dar até o dia 31 de 2018.

O Gabinete se comprometeu em providenciar recursos para a Associação dos Moradores do Bairro Betânia; e implantar a Casa do Trabalhador no Complexo Altamira, obra que já consta o PPA.

As ações garantidas pela SEMOB – Secretaria Municipal de Obras, para o bairro Betânia são bem mais abrangentes:

Pavimentação e drenagem nas Ruas Novo Paraíso, São Marcos, São Lucas, Macedônia, Matusalém, Bartolomeu, Nova Conquista, Melquisedeque e Jerusalém, entre as Ruas San Diego até o Céu Azul.



E o alargamento do asfalto da Rua São Mateus para complementar o percurso da mesma. Além de pavimentação e melhorias em diversas outras ruas.