Prefeito Jeová Andrade assina convênio com o TJ-PA

Nesta sexta-feira (30), na sede do Tribunal de Justiça do Pará, em Belém, o prefeito Jeová Andrade assinou um importante convênio para Canaã dos Carajás. O documento de cooperação tem como objetivo o aparelhamento e modernização do Fórum Municipal.

Com as novas tecnologias implantadas na comarca local, os processos serão todos digitalizados, o que significará mais rapidez no atendimento ao público. “Acreditamos que, com esta parceria, a sociedade só tem a ganhar, pois haverá muito mais celeridade em todos os processos da nossa comarca” explicou o prefeito.

Além de Jeová Andrade, os prefeitos Darci Lermen, de Parauapebas, e Adonei Aguiar, de Curionópolis, também aderiram ao convênio de modernização dos fóruns de seus respectivos municípios. O presidente do TJ-PA, Leonardo Tavares, também participou do ato de assinatura do acordo de cooperação.

