Prefeito vai reformar 43 escolas

Na manhã desta quinta-feira, 14, o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, realizou o lançamento do maior programa de reformas de unidades escolares do município. As obras beneficiarão 43 escolas da rede municipal, sendo 30 de ensino fundamental e 13 de educação infantil (incluindo algumas escolas do campo). O momento foi prestigiado por representantes do poder executivo, legislativo, educadores e pais de alunos.

Após o lançamento, uma comissão de representantes do governo e da sociedade visitou a Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe, que passou por reforma recentemente e será entregue à comunidade semana que vem. A diretora da escola, Claudete Oliveira, comemorou o momento. “Estávamos ansiosos por essa reforma. Os alunos, a comunidade e todo corpo docente está muito feliz”, comentou.

Jane Rocha está acompanhando as obras de perto e se surpreendeu com o resultado. “A gente não ganhou uma reforma, nós ganhamos uma escola nova. A escola tá maravilhosa, linda! Só tenho que agradecer, porque realmente alunos estavam precisando. Foi uma vitória que as crianças daqui e de outros bairros receberam, porque essa escola também atende alunos de outros bairros”, ressaltou.

A reforma das 43 escolas, que serão executadas em várias etapas, contempla serviços de infraestrutura em geral como pintura, instalações elétricas, hidráulicas, substituição de telhados e de ar-condicionado. Com esse volume de obras desencadeadas de uma só vez, a expectativa é que sejam gerados cerca de 500 novos empregos diretos no município. O secretário de Educação (Semed), Luis Vieira, destacou que o impacto positivo acontecerá tanto na educação quanto na economia do município.

“A reforma contempla cerca de 80% de toda nossa rede de educação municipal. São 35 mil alunos, ou seja, 35 mil famílias impactadas positivamente. Além de cerca de 500 empregos gerados. E o prefeito recomendou que esses empregos sejam gerados nos bairros onde as escolas estão sendo reformadas. Essa foi uma recomendação expressa do prefeito: que os pais dos alunos sejam priorizados no trabalho da reforma”, destacou.

O prefeito Darci Lermen ressaltou que este momento dá início a reformas físicas e estruturais na educação do município. “Queremos dar mais dignidade para nossa gente, para nossas crianças. Entendemos que é fundamental essa reforma, tanto das escolas, quanto de atitudes com relação à educação, que precisa ser cada dia mais inclusiva e conectada à realidade. É isso que queremos garantir para as crianças do nosso município”.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP