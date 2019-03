Prefeitura apresenta projetos educacionais ao Poder Legislativo

Além disso, também apresentou o projeto de reforma de 43 escolas, destacou o esforço do governo em dialogar com entidades de classe e pontuou as principais propostas para garantir melhorias na educação, como a inovação e a modernização das escolas.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, apresentou para a Câmara Municipal projetos de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem para mais de 46 mil estudantes. Além disso, também apresentou o projeto de reforma de 43 escolas, destacou o esforço do governo em dialogar com entidades de classe e pontuou as principais propostas para garantir melhorias na educação, como a inovação e a modernização das escolas.

O presidente da Câmara citou sua preocupação em unir esforços para buscar o melhor para Parauapebas. “Mediante a discussão e a troca de ideias é que podemos alcançar o sucesso nos indicadores de educação e em outros projetos. Estamos satisfeitos com o que foi colocado e estaremos atentos para cobrá-lo mais à frente”, completou Castilho.

A vereadora Eliene Soares, representante da Comissão de Educação da Câmara, também destacou: “Se queremos alcançar bons índices, devemos e temos a obrigação de investir na melhoria dos espaços educacionais. Só assim criaremos condições de elevar a nossa educação pública a outro patamar”, destaca a parlamentar.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Semed

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP