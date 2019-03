Prefeitura arboriza 12 quilômetros de ruas e avenidas em Canaã

Buscando uma cidade mais verde, mais ventilada e melhor para se viver, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), arborizou, no período de um ano, pouco mais de 12 quilômetros de ruas e avenidas no município. No total, 5 mil mudas foram plantadas. Entre as espécies escolhidas para o plantio, Oiti, Pau-preto, Ipê e Nim Indiano.

No mapa de atuação do governo municipal, avenidas como Pioneiros, Rio Branco, América, Nascimento, Carajás, Minas Gerais e Pará já receberam centenas de mudas. A expectativa é que nos próximos anos as espécies plantadas cresçam e gerem mais qualidade de vida para toda a população do município.

Nesta semana, as equipes da Semma trabalham na Avenida São João, nas proximidades do bairro Flor de Liz. O engenheiro florestal Ivan Faustino falou sobre a ação da secretaria. “Esse é um trabalho de caráter ambiental que a gente vem desenvolvendo em toda a cidade; tivemos esse bom resultado de mais de 12 quilômetros de avenidas plantadas no período de um ano; isso vai trazer para o município um clima muito melhor para a população.”

O engenheiro também falou sobre as espécies utilizadas. “Tivemos o cuidado de optar por espécies nativas da região, para que elas se adaptem de maneira mais tranquila às condições locais e não acabem morrendo.”

A meta do governo municipal é arborizar todas as principais ruas e avenidas do município até o final de 2020. A expectativa é que 12 mil mudas sejam plantadas até lá.

