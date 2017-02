Prefeitura começa a recuperar estradas na zona rural

As equipes do departamento de infraestrutura da Secretaria Municipal de Obras (Semob) deram início ao serviço de recuperação das estradas vicinais, na zona rural do Parauapebas, nesta segunda-feira, 30. Tudo acompanhado pelo prefeito Darci Lermen e a secretária de Obras, Silvana Faria.

Os serviços começaram pela região do Cedere, especificamente pela VS 13 e VS 14. Ao todo, quatro equipes vão trabalhar em toda a zona rural. Cerca de 50 equipamentos, como caçambas, prancha e caminhões basculantes estão sendo utilizados no trabalho.

De acordo com Silvana Faria, nesse primeiro momento as máquinas vão recuperar os pontos mais críticos das estradas para evitar que fiquem totalmente intrafegáveis devido ao inverno. “Mas passando o período de chuva, as pontes de madeiras serão substituídas por concreto e outros serviços, que precisam ser feitos no verão, vão ser executados”, adiantou a secretária.

Tanto a recuperação das estradas quanto a Operação Tapa-Buraco, na cidade, oferecem melhor trafegabilidade à população de Parauapebas e ainda permitem a geração de emprego e renda para trabalhadores independentes, pais de famílias e prestadores de serviços.

Para o prefeito Darci Lermen, essa é uma oportunidade de colaborar para a economia do município. As estradas recuperadas permitem que o agricultor chegue mais rápido ao seu ponto de venda, feiras e supermercados da cidade, sem problemas.

“A recuperação dessas vicinais facilita a vida do agricultor, que todos os dias precisa chegar à cidade. Vamos deixar as estradas trafegáveis também para os ônibus escolares. Estamos com bons equipamentos. Vamos ter um bom resultado em pouco tempo”, declarou Darci

A Semob segue um cronograma para a realização dos serviços tanto na zona rural como na urbana. A região do Itacaiunas e a APA do Igarapé Gelado – Área de Proteção Ambiental – serão as próximas a serem contempladas com a recuperação das estradas.

Texto: Liliane Diniz – Fotos: Matheus Costa – Ascom/PMP

