Prefeitura comemora aniversário de 19 anos da Vila Onalício Barros

Localizada a 30 quilômetros de Parauapebas, a Vila Onalício Barros completou 19 anos de fundação no último sábado, 25. Para a grande festa, a Prefeitura de Parauapebas, por meio de suas secretarias realizou uma ação social para a comunidade da vila, onde cerca de 600 moradores vivem basicamente da agricultura familiar.

Os moradores aproveitaram os serviços de saúde, emissão de documentos, cadastro único, corte de cabelo, limpeza de pele, maquiagem, atividades esportivas e, para finalizar o dia, o show do cantor Leo Bruno.

O prefeito Darci Lermen participou do momento de festa da comunidade e foi recebido com abraços e agradecimentos por levar serviços essenciais para o local.

“Essa é uma ação de governo que vai acontecer em toda a zona rural. Tenho carinho muito especial por essa vila que conheço desde sua fundação. É o governo municipal próximo da população”, destacou o prefeito.

Semsa atende mais de 100 moradores

Durante os festejos da vila, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofereceu consultas médicas, distribuição de medicamentos e de kits odontológicos, teste de glicose e aferição de pressão arterial.

“Contamos com apoio das equipes de nossa secretaria para atender mais de 110 pessoas. Estamos ofertando serviços com toda qualidade no atendimento que o cidadão precisa”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Francisco Cordeiro.

Para o aposentado João da Cruz Santos, o trabalho da saúde é de extrema importância. “Estou muito satisfeito com os atendimentos, pois hoje deu pra eu me consultar com o médico e fazer teste de glicose”, disse ele, entusiasmado.

O atendimento também agradou a estudante Joira Gonzaga. “Me consultei com o médico e também recebi meu kit odontológico. Fiquei muito feliz por ter aproveitado o aniversário da vila e também por ter cuidado da minha saúde”, disse ela.

