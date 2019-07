Prefeitura de Parauapebas busca parcerias para a capacitação da comunidade carcerária

Uma equipe da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) esteve em Parauapebas nesta quarta-feira (03) para discutir com a Coordenadoria Especial de Emprego e Renda (Ceter) da prefeitura de Parauapebas, o Termo de Cooperação Técnica para viabilizar cursos de qualificação para a comunidade carcerária.

Esta é mais uma etapa da formalização do compromisso da prefeitura com a instituição. Erlyc Ferreira de Aviz, coordenador de projetos da Susipe, aproveitou a oportunidade para realizar visita técnica às obras no novo presídio, que contará com espaços físicos adequados para capacitação profissional.

“Enquanto o novo espaço não é disponibilizado, atuaremos na carceragem do Rio Verde, com previsão de iniciar os cursos em agosto deste ano, por meio do Instituto Federal do Pará (IFPA) e da Ceter. Sem as parcerias nós não poderíamos atender esta demanda tão importante para a ressocialização da pessoa presa”, afirma Aviz.

Segundo Markezan Gomes da Silva, diretor de Qualificação e Certificação da Ceter, a prefeitura de Parauapebas vem discutindo a viabilização de cursos de qualificação e geração de renda, assim como a sensibilização de comerciantes e empresários na reinserção do ex-detento no mercado de trabalho, “já estamos finalizando o planejamento com a diretoria da carceragem local. A concretização deste convênio será um grande ganho para a comunidade canceraria”, comemora.

Oferta de qualificação profissional

Uma das atribuições da Ceter é promover qualificação e certificação profissional, com o objetivo de contribuir com a geração de mão de obra em Parauapebas mais preparada para ocupar as vagas disponibilizadas pelas empresas. Neste sentido, várias ações de parcerias junto às instituições como IFPA, Senai, Senar, Senac, e organizações não-governamentais estão sendo firmadas pelo governo municipal. A expectativa é que no próximo semestre esses cursos sejam ofertados para a população em geral.

