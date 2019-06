Prefeitura de Parauapebas inicia preparativos para o desfile cívico de 7 de setembro

Diretores das escolas municipais e de outras entidades se reuniram na terça-feira, 25, no auditório da Prefeitura, para iniciar os preparativos do desfile cívico de 7 de setembro. Na ocasião, foi apresentada a temática do desfile “Pátria Amada: verás que um filho teu não foge a luta” e foram definidos os subtemas que serão levados à avenida por cada instituição como: Independência do Brasil, Ditadura Militar, Guerra Farroupilha, Cabanagem, entre outros.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, apresentou aos presentes a relevância de trazer para a avenida o tema e falou da magnitude do ato. “Nossa história é belíssima, cheia de lutas, resistências e conquistas, que muitas vezes não são tão conhecidas. Ao abordar o tema, queremos proporcionar dentro e fora da escola à aquisição de novos conhecimentos e trazer reflexões sobre nossa história”, relata o gestor.

A ideia de trabalhar com um tema tão emblemático e importante deixou os gestores animados. Elitânia Silva dos Santos, diretora da Unidade Educacional Especializada Jonas Pereira de Melo, acredita que será uma ótima oportunidade de aprendizado e integração. “Achei o tema excelente, principalmente por ser algo real, por meio dele faremos um resgate da nossa história”, relatou a educadora, citando que com certeza será um belo evento.

A diretora da escola Nelson Mandela também saiu do encontro empolgada, Luciene Moitinho afirma que o subtema “Guerrilha do Araguaia” será muito bem apresentado na avenida, “buscaremos, juntamente com alunos e a comunidade, o aprofundamento desse tema, para que possamos não só apresentar um espetáculo, mas trazer reflexões”.

Também estiveram presentes na reunião o secretario-adjunto da Semed, Antonino Brito; o diretor técnico-pedagógico, Edson de Oliveira; representantes do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (DMTT), da Coordenadoria Municipal de Juventude (CMJ), Fanfarra Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Guarda Municipal, entre outros.

