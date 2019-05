Prefeitura de Parauapebas lança Feira da Agricultura Familiar no Partage Shopping

A Feira de Agricultura Familiar é uma nova alternativa para que a comunidade conheça a diversidade do que é produzido no campo. Além disso, gera renda as produtores rurais, que ofertam produtos de qualidade. A Feira, que foi lançada no dia 25, ocorrerá todos os sábados, no Partage Shopping, das 10h às 22h.

“É uma quebra de tabu e valorização do trabalho do campo! E esperamos que as pessoas venham e prestigiem, pois aqui tem tudo do bom e do melhor”, diz entusiasmada a Roseni Ferreira, da Associação Filhos do Mel da Amazônia.

“Produzir é importante, mas gerar renda com essa produção é mais importante ainda. E nós agradecemos esta parceria porque é uma oportunidade de mostrar o potencial do campo dentro do empreendimento”, Antônio Carlos Mazivieiro, superintendente do Partage Shopping.

Dona Cássia Moura aproveitou alguns itens de degustação e não resistiu, além de algumas verduras, comprou doces e pão de mandioca. “Eu não imaginava que poderia aproveitar a feira aqui no shopping, os produtos fresquinhos e com preços ótimos”, afirma a dona de casa que tinha ido ao shopping para pagar a prestação de uma loja.

“Abrir as portas do shopping é ampliar as oportunidades, é uma forma de mostrar o que o município é capaz de produzir em pequenas propriedades”, relata Luís Castilho, presidente da Câmara Municipal de Parauapebas.

Para garantir a qualidade dos produtos, em 2018, os produtores rurais que participam da Feira passaram por 22 treinamentos realizados pela Secretaria Municipal de Produção Rural (SEMPROR), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

“É segurança alimentar! Os produtores receberam informações sobre manipulação de alimentos, derivados do leite, de frutas, embutidos e defumados, bombons de chocolate, panificação, cooperativismo e associativismo entre outros. Os consumidores tem a garantia de qualidade”, afirma Aécio Rodrigues, coordenador do SENAR.

Segundo Elson Cardoso, secretário de Produção Rural, a iniciativa contribui com geração de renda. “As famílias tem mais uma alternativa para comercializar seus produtos. Esse espaço é uma vitrine para os produtores rurais que trabalham arduamente para produzir seus produtos, suas verduras e frutas, aumentando a renda da família”.

“É um grande estímulo. Esse espaço é frequentado por toda a comunidade que por meio da Feira, toma conhecimento do que nós do campo somos capazes de produzir”, declara o produtor rural, Álvaro Fernandes.

Texto: Anne Costa

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP