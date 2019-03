Prefeitura de Parauapebas realiza atividades para comemorar Dia Internacional da Mulher

As servidoras dos setores pedagógicos e administrativos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram de uma programação especial realizada nesta quinta-feira, 7, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com direito a palestras e uma festa recheada de surpresas e descontração.

As palestras ocorreram logo pela manhã, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup). A psicóloga Andréa Patrícia de Paula ministrou sobre “Inteligência emocional” e a nutricionista Nayana Bezerra deu dicas importantíssimas sobre “Alimentação saudável e qualidade de vida”.

Temas como equilíbrio entre razão e a emoção e a forma como as mulheres podem lidar e aprender com suas emoções e relacionamentos fizeram as servidoras refletirem. Segundo a psicóloga, a ação do governo valoriza e motiva as servidoras. “Essas palestras e homenagens são formas de motivar as servidoras, que consequentemente vão atuar com mais empenho”, comentou Andréa.

A técnica do Departamento de 1º e 2º ciclos da Semed, Geneuci Santos, disse que a palestra agregou muito ao seu currículo escolar e pessoal. “O mundo da educação é bem complexo e a gente tende a querer trabalhar nos outros, coisas que talvez a gente não tenha desenvolvido em nós. A palestra nos fortaleceu enquanto mulheres e professoras que somos”.

A programação dinâmica e descontraída foi encerrada com uma festa à noite, que contou com música ao vivo, sorteio de brindes e um delicioso brunch. A coordenadora do Departamento de Educação Infantil da Semed, Edna Cruz, aproveitou os dois momentos. “Estou me sentindo a mais querida das mulheres, porque fomos homenageadas hoje o dia todo. Participei da palestra, que foi muito enriquecedora, e desse momento maravilhoso preparado especialmente para nós mulheres ”, elogia Edna.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, aproveitou as ocasiões para parabenizar e ressaltar a importância das mulheres. “Nós temos muitos motivos para comemorar. E foi pensando em cada uma das mulheres que compõe mais de 80% dos cargos da educação municipal que o governo preparou essa singela homenagem. Para mostrar o quão vocês são importantes e especiais”, declarou o gestor.

Prefeitura Municipal de Parauapebas | Assessoria de Comunicação Social