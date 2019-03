Prefeitura de Parauapebas realiza campanha “Vencendo o Câncer”

No fim de semana aconteceu a ação solidária “Equipes do Bem Vencendo o Câncer”. A tarefa faz parte da programação do 29º Encontro da Mulher de Parauapebas e busca incentivar a solidariedade por meio de uma ação de conscientização sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Mulheres de vários bairros da cidade participaram de palestras, rodas de conversa e receberam informativos sobre o tema.

A presidente do Parque das Nações no Complexo VS10 aprovou a iniciativa da prefeitura. “Foi uma grande ideia do governo fazer isso nos bairros. É muito importante a conscientização das mulheres para o auto exame de mama. Muitas ainda não tem conhecimento sobre alguns tipo de câncer, prevenção e tratamento. A Secretaria da Mulher [Semmu] e o Instituto Vencendo o Câncer [Ivecan] também estão de parabéns”, elogiou.

A moradora do Alto bonito, Maria do Socorro, participou da ação que aconteceu no Centro Comunitário do residencial. “É muito importante saber que ainda existem pessoas que se preocupam com a comunidade, isso é muito bom. E saber também o que acontece com o nosso corpo internamente, porque às vezes a gente se preocupa só com a parte externa. É muito importante a comunidade saber dessas coisas”, ressaltou.

Marcha das Mulheres

O próximo evento será a tradicional Marcha das Mulheres. O intuito é chamar a atenção da população em geral para a luta das mulheres por seus direitos. Além de expor o trabalho realizado ao longo do mês pelas equipes que participam do Encontro.

Este ano, a temática é a “A Música Feminina Brasileira e a Luta Pela Igualdade de Gêneros”. As equipes devem apresentar a importância das mulheres dentro do cenário musical brasileiro por meio de intérpretes e compositoras que deixaram como legado o empoderamento e a sua arte como forma de ocupar espaços no cenário nacional. A marcha acontecerá no próximo dia 22, com concentração às 16h na Praça dos Metais.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP