Prefeitura de Parauapebas realiza Semana de Aleitamento Materno

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Supervisão Municipal da Rede Cegonha, realizou a campanha de Aleitamento Materno no período de 02 a 06 de setembro, com o tema “Empoderar pais e mães, favorecer a amamentação: hoje e para o futuro”.

A campanha contou com ações alusivas à data, nas salas de espera das unidades de saúde, como palestras, orientações de pré-natal e capacitação sobre aleitamento materno, e também com o “Dia D”, com uma capacitação voltada aos profissionais de saúde sobre aleitamento materno, no Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

“A Semana de Aleitamento Materno teve programação diversificada e foi destinada às gestantes, puérperas e aos familiares em geral. A finalidade da campanha é trabalhar o aleitamento materno de uma forma geral, tendo conhecimento que o leite materno é o melhor alimento do mundo”, ressaltou a supervisora municipal da Rede Cegonha, Cleice Reis.

A técnica de enfermagem, Aline Carvalho Passos, aprovou a ação: “foi ótimo ter participado da capacitação voltada ao Aleitamento Materno, uma vez que ainda estou passando pelo processo de amamentar minha filha de dez meses”, finalizou.

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP