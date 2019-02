Prefeitura de Parauapebas reunirá organizações para discutir fomento ao emprego e renda.

“Cooperativismo mineral: uma alternativa de emprego e renda” é o tema escolhido para o Congresso de Mineração da Região de Carajás (Concarajás) que está sendo organizado pela Secretaria de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia (Semmect) e acontece nos dias 22 e 23 deste mês no Instituto Federal do Pará (IFPA).

O evento é aberto ao público e terá programação, das 8h às 12h e das 14h às 18h, palestras e discussões sobre políticas de incentivo ao cooperativismo no setor mineral com foco no pequeno minerador do município e no cenário da mineração na região.

Além do prefeito Darci Lermen, são esperados também representantes de instituições e organizações afins como da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Vale, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), Agência Nacional de Mineração (ANM), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), além da própria Prefeitura de Parauapebas que trabalha para aumentar e fortalecer alternativas de fomento a novos postos de trabalho.

O congresso reunirá também profissionais da área, garimpeiros, além da sociedade civil que juntos contribuirão para propor medidas efetivas de desenvolvimento na região com o uso da mão de obra local com a exploração mineral.

Outras organizações esperadas são: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Agência Nacional do Ouro (Anoro), Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Tapajós (Fecogat), Cooperativa dos Mineradores de Tucumã e Alto Xingu (Coomtax), Associação dos Geólogos do Sul do Pará (Assogespa) e Associação Paraense de Engenheiros de Minas (Assopem).

*IFPA – PA 275, próximo a Portaria da Floresta Nacional de Carajás

Texto: Jéssica Diniz

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP