Prefeitura deve firmar convênio com o Hospital do Câncer de Barretos

Prefeito Jeová Andrade assinou termo que formaliza a intenção do governo municipal em firmar o convênio com a entidade. Projeto de Lei deve ser analisado e votado pela Câmara Municipal. Segundo o prefeito, convênio será fundamental para moradores de Canaã que precisarem se tratar de câncer

Durante o 2º Leilão Direito de Viver, realizado em Canaã dos Carajás neste sábado (24) com o objetivo de arrecadar fundos para o Hospital do Câncer de Barretos, o prefeito Jeová Andrade assinou um termo que formaliza a intenção do governo municipal em firmar um convênio com a instituição médica. Organizado pelo Lions Clube de Canaã dos Carajás, em parceria com outras entidades e com o apoio da Prefeitura Municipal, o leilão reuniu dezenas de apoiadores da causa.

Na ocasião, Jeová falou sobre a importância do convênio para o município e para a região. “Nós estamos contribuindo para as atividades do Hospital do Câncer de Barretos em Palmas, o que será fundamental para atender pessoas que, eventualmente, precisem lutar contra essa doença. Esse hospital é referência neste tipo de atendimento e, com a nossa contribuição, mais pessoas que moram aqui na nossa região poderão receber tratamento adequado caso precisem.”

Jeová lembrou ainda que a filial de Palmas do Hospital do Amor terá estrutura semelhante à matriz em São Paulo. “É o mesmo modelo que será implantado lá e estará aqui próximo de nós; isso faz toda a diferença no tratamento. Canaã não poderia ficar de fora desse trabalho de cooperação mútua.”

O convênio tem valor total de R$ 540.000,00, dividido em 18 parcelas mensais de R$ 30.000,00.

Secretário de Desenvolvimento Econômico e coordenador do Hospital do Amor em Canaã, Jurandir José também falou sobre o momento. “Esse hospital salva vidas e é referência na luta contra o câncer. A previsão é que no ano que vem a unidade de Palmas esteja funcionando, o que fará toda a diferença para quem precisa destes tratamentos aqui na nossa região.”

O Projeto de Lei que autoriza o convênio segue agora para o legislativo e aguarda aprovação dos vereadores.

