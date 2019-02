Prefeitura e parceiros reforçam compromissos na execução do projeto Nova Carajás IX

Com o objetivo de estreitar o relacionamento e reforçar as ações entre as instituições envolvidas nas obras do Projeto Habitacional de Interesse Social Nova Carajás IX, o secretário municipal de habitação, João Fontana, reuniu-se com representantes do Banco do Brasil e da Amec Construtora na manhã de quarta-feira, 13.

Situações relacionadas à construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), fornecimento de água e energização do projeto, bem como a relação das famílias aptas ao empreendimento, dentre outras ações, foram abordadas no encontro ocorrido na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).

Participaram da reunião a equipe de engenharia da Sehab, Roginaldo Rebouças e Marília Aleixo, os engenheiros do Banco do Brasil, Adriano Luiz Pavan da Silva e Wilson Antônio Escudero e os da Amec Construtora, Danilo Naves Marra e Luís Fernando Simões de Freire.

Segundo o engenheiro Wilson Antônio, do Banco do Brasil, o agente financiador do projeto “tem a preocupação de concluir a obra dentro dos prazos, contando com a participação de todos os envolvidos direta e indiretamente no processo”.

Os engenheiros da empresa responsável pela execução do empreendimento, Danilo Naves e Luís Fernando, confirmaram que a obra será entregue em duas fases, com previsão da primeira para dezembro deste ano.

O secretário de Habitação, João Fontana, garantiu ainda que vai estruturar um plano de ação, tendo em vista a necessidade de atendimento aos prazos de cada atividade definidos no encontro.

O Nova Carajás IX vai contemplar 1.194 famílias de menor renda do município. Trata-se de um projeto do Governo Federal que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Texto: Jéssica Borges

Fotos: Jéssica Borges e Amec Construtora

Sehab/Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP