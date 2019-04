Prefeitura e Vale dialogam sobre geração de emprego e renda para a comunidade

Na tarde desta quarta-feira (10), a pedido da Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda (CETER), órgão vinculado ao gabinete do Prefeito de Parauapebas, a Vale apresentou quais projetos desenvolve junto à comunidade, detalhando especificamente os ligados à geração de emprego e renda.

“O objetivo da reunião é iniciar um diálogo com a Vale e conhecer os investimentos realizados pela empresa no município, por meio de projetos que promovem geração de renda junto à comunidade. A partir disso, a Prefeitura poderá contribuir com o fortalecimento dessas iniciativas e com a consolidação desses projetos com ações articuladas, otimizando recursos e favorecendo a comunidade como beneficiária principal”, informou Girlan Pereira, titular da CETER.

Para o chefe de Gabinete, Roque Dutra, essa aproximação da Prefeitura com a Vale é fundamental para a geração de postos de trabalho e renda para a população. Edvaldo Braga, gerente de relações com a comunidade da Vale, apresentou os projetos desenvolvidos pela empresa e reforçou, “essa aproximação com a prefeitura gera sinergia e assim poderemos atender um número maior de comunidades”, explicou.

“Em 2019, nossa expectativa é atender cerca de nove mil pessoas em diversas comunidades próximas às nossas operações. Existem projetos voltados a agricultura familiar, geração e renda, cultura e saúde. A Vale não é detentora dos projetos, é apoiadora, as próprias comunidades são as donas dos projetos”, acrescentou Edvaldo.

Ficou encaminhado na reunião que a equipe técnica do CETER vai estudar a fundo os projetos desenvolvidos pela empresa, para avaliar em quais situações será possível o poder público municipal entrar como parceiro para potencializar os resultados dos projetos executados ou a serem desenvolvidos.

Texto: Karine Gomes

Fotos: Karine Gomes

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP