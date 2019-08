Prefeitura entrega cadeiras de rodas ortopédicas para alunos em Curionópolis

Dois alunos da rede pública de ensino de Curionópolis receberam da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nesta segunda-feira (26), cadeiras de rodas ortopédicas novas. Ambos possuem paralisia cerebral e estavam, há anos, enfrentando dificuldades devido o uso de cadeiras incompatíveis com suas necessidades.

“Nossa preocupação é contribuir com a qualidade de vida desses alunos, essas cadeiras trarão mais conforto para eles o que refletirá na aprendizagem deles”, afirmou a secretária de Educação Gesirlanea de Brito

A primeira entrega foi realizada para a aluna do 1° ano do ensino médio da Escola Dr. Tancredo Neves, Halany Pinto, 16 anos. Assídua na escola e muito inteligente, Halany usava uma cadeira emprestada da Apae para se locomover, mas inadequada à sua condição. De acordo com a mãe, ela reclamava de várias dores no abdômen por causa da postura em que ficava a maior parte do tempo.

“Estou muito feliz por minha filha ter recebido uma cadeira dessa, sou agradecida a Prefeitura por essa ajuda, porque eu não teria condições de comprar uma cadeira assim”, disse a mãe da Halany, Francisca Albuquerque, que dedica tempo integral aos cuidados da filha.

O segundo beneficiado foi o aluno do 7° ano, da Escola Municipal José Rodrigues, João Vinícius Pinheiro, 14 anos. A cadeira que João usava no cotidiano já estava pequena para ele e se tornava desconfortável. A situação era desafiadora, tanto, que o João chegou a utilizar uma cadeira de macarrão durante as aulas por causa das dores que sentia, causadas pelo o contínuo uso da cadeira.

“Essa cadeira significa muita coisa pra mim, ela vai dar mais conforto pro João, que poderá se locomover melhor, ter uma qualidade de vida melhor na escola e estou muito feliz por isso, pelo apoio que recebi da gestão do município”, expressou a mãe de João Vinícius, Eliza Souza.

As cadeiras ortopédicas foram adquiridas pelo município conforme as necessidades dos alunos, através do mapeamento dessas condições. Para a Semed a qualidade de vida desses alunos reflete no ensino-aprendizagem deles.

Nos últimos anos, o município investiu em melhorias com acessibilidade e sala de recursos nas escolas, além disso, tem cumprido com 10% de gratificação na remuneração dos professores que ministram aulas para alunos com deficiência. Atualmente, 70 crianças com deficiência de vários tipos, estão matriculadas na rede pública de ensino de Curionópolis e recebem atendimento especializado e inclusivo com transporte escolar adaptado e dependendo das condições, cada aluno é acompanhado por um monitor ou cuidador dedicado, contatado pela prefeitura.

Ascom.curionópolis