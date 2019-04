PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 510 KITS DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL

A Prefeitura de Parauapebas realizou a entrega de mais de 510 kits de uniformes para alunos da escolinha de futebol de campo do polo do Complexo Esportivo. Os atletas fazem parte do projeto “Educando pelo Esporte, Educando pela Vida” ofertado pela Secretaria de Esporte e Lazer e que engloba os polos: Complexo Esportivo, Praça da Juventude, Ginásio Poliesportivo e agora Complexo V10.

O projeto atende mais de 3.451 alunos, o que é motivo de muita alegria para o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen: “Nós temos uma tarefa muito grande nessa cidade que é justamente fazer com que as nossas crianças aprendam coisas boas. Eu acredito que o esporte transforma um menino, uma menina em um cidadão do bem. Criamos projetos para ocupar a mente das crianças e adolescentes. Nós também queremos que no futuro saiam craques desses projetos sociais, que possam levar o nome da cidade por todos os lados”, declara.

Simone Pereira dos Santos, mãe do aluno Luiz Otávio Pereira, não escondeu a alegria que sentia ao participar da cerimônia de entrega dos kits de uniformes. “Eu estou muito feliz por o meu filho estar participando desse projeto. O comportamento do Luiz mudou totalmente tanto em casa quanto na escola. Sou muito grata e não poderia deixar de parabenizar a secretaria de esportes e lazer pelo o que vem fazendo por essas crianças, para tirar das drogas, das ruas, e oferecer um futuro melhor”.

Luiz Otávio e Vanderson Gomes Miranda compartilham do mesmo sentimento que é se tornar um grande jogador de futebol. Para eles, esse projeto está sendo a base de um futuro promissor. “Quando eu cheguei aqui no projeto eu era tímido, ficava meio que isolado, mas a vontade de aprender a jogar bola, e com a ajuda dos professores, eu fui me soltando. Hoje eu sou outra pessoa em casa, na escola, e sigo acreditando que serei um grande jogador profissional”, disse o aluno Vanderson. “Eu amo vir pra cá, amo jogar bola, os professores são bacanas e ensinam muito bem. Eu tenho certeza que aprendendo a jogar bem e me tornando um jogador profissional, vou poder ajudar a minha família”, expressa o aluno Luiz Otávio.

O secretário de esporte e lazer, Laoreci Diniz, frisou que a principal exigência do governo para criança praticar alguma modalidade esportiva é estar frequentando regularmente a escola. “Nós acompanhamos a frequência de todos. Também ressaltamos que atendemos crianças de todas as classes sociais que convivem juntas, praticando o esporte que gostam”, finaliza.

Texto: Sabrina Linhares

Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP