Prefeitura entrega uniformes para mais de 300 alunos da escolinha de futsal

A Prefeitura de Parauapebas fez a entrega de kits uniformes para mais de 300 crianças que são atendidas pela escolinha de futsal no último sábado, 16, no Ginásio Poliesportivo, às 9h, e na Praça da Juventude, às 10h, localizada no bairro Casas Populares ll.

A modalidade é oferecida pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) nos dois polos e integram o “Programa Educando pelo Esporte, Educando pela Vida” que atende no total 3.451 alunos no município em outras modalidades como ballet, karatê, vôlei, capoeira, futebol, handebol e outros.

Maria Socorro, mãe do aluno Kleberson de Morais, 9 anos, acompanhou a cerimônia no Ginásio Poliesportivo e afirmou que está bastante satisfeita com a inserção do filho na escolinha de futsal. “Depois que o meu filho começou a fazer o futsal na escolinha mudou até o comportamento em casa e na escola. Agora muito mais disciplinado, diminuiu até a timidez, por isso faço questão de trazê-lo”.

O secretário de esporte e lazer, Laoreci Diniz, frisou que a principal exigência do governo para criança praticar alguma modalidade esportiva é estar frequentando regularmente a escola. “Nós acompanhamos a frequência de todos. Também ressaltamos que atendemos crianças de todas as classes sociais que convivem juntas, praticando o esporte que gostam”, disse o gestor.

O prefeito Darci Lermen adiantou que o governo municipal vai avançar no atendimento à população com um novo polo esportivo a ser instalado no Complexo VS10. “Nós já temos vários polos na cidade, e estamos fazendo de tudo para inaugurar mais um centro que vai atender as crianças da região”, anunciou.