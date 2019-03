Prefeitura faz plantio de milho no centro de Canaã dos Carajás

Compartilhar no Facebook

Você já ouviu falar em colheita solidária? Não? Em Canaã, isso já é realidade. Por meio de uma parceria entre as secretarias de Obras e Desenvolvimento e Produção Rural, a Prefeitura Municipal concluiu, na manhã desta quarta-feira (27), o plantio de milho em 25 mil metros quadrados de área. A novidade é que o terreno fica localizado no centro da cidade, próximo à Avenida dos Pioneiros, em frente à Unidade de Saúde Elisabeth Maria de Paula.

Uma vez pronta, a roça de milho estará à disposição da comunidade e qualquer cidadão poderá colher o cereal para o consumo próprio ou preparo de variados pratos; tudo, é claro, de forma gratuita. A medida visa fomentar a cadeia produtiva do milho no município, além de dar a oportunidade de cada cidadão usufruir do cereal bem perto de sua casa.

De acordo com Edson Sousa, secretário de obras, a ideia é simples, mas importante para a cidade. “Essa área é ampla, bem localizada e estava esquecida. Essa iniciativa, além de transformar esse quarteirão em uma zona produtiva, evitará a propagação da violência urbana, pois há casos de criminosos utilizando essa área como esconderijo. Uma vez concluída, essa roça vai estar liberada para a comunidade e cada um pode pegar a quantidade de milho que quiser.”

Conforme explicação do secretário, a área foi beneficiada com adubo e fertilizante de qualidade. Léo Ferreira, secretário de Desenvolvimento e Produção Rural, falou sobre a ação. “Essa iniciativa é diferente, mas será importante para a comunidade. A área era ociosa e agora será utilizada para produção agrícola. O milho é um cereal típico da nossa região e essa produção aqui no centro da cidade vai ser bem interessante para os cidadãos.”

A previsão é que no prazo de 80 dias a roça já esteja pronta para ser colhida.

