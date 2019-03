Prefeitura inicia oficinas de música, teatro e dança no Centro Cultural de Parauapebas

Compartilhar no Facebook

A partir da próxima terça-feira, 19, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) realizará a aula inaugural das oficinas de música, teatro e dança no Centro Cultural de Parauapebas que fica bairro Apoena. A biblioteca também abrirá as portas para receber a população. As atividades vão atender diretamente 480 crianças e adolescentes que moram nos bairros Cidade Jardim, Nova Carajás, Amazonas, Apoena, Novo Brasil entre outros das proximidades. Todos receberão uniformes.

Segundo Saulo Ramos, secretário de Cultura, as atividades no Centro Cultural farão parte de um projeto maior que é o Cultura em Movimento. “O projeto está em fase final de planejamento e começará em sua totalidade em maio deste ano. Vamos dividir a cidade em nove polos atendendo uma média de 2800 alunos”, explica o secretário.

O projeto contará também com as oficinas itinerantes de figurino, maquiagem artística, adereços e cenografia beneficiará cerca de oito mil pessoas. “O objetivo é que a própria comunidade se envolva na produção artística cultural de dois espetáculos que vamos realizar este ano”, afirma Saulo.

O Cultura em Movimento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdcap) e será implantado em áreas de programas de moradia popular

Texto:Anne Costa

Foto: Ascom

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP