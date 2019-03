Prefeitura inicia pesquisa pós-moradia nos projetos Alto Bonito, Vale do Sol e Vila Nova

Moradores dos projetos de habitação do Alto Bonito, Vale do Sol e Vila Nova estão recebendo em suas casas a visita de profissionais da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). A presença de entrevistadores, assistentes sociais e estudantes de serviço social nessas comunidades têm por principal objetivo levantar dados quantitativos e qualitativos sobre diversos aspectos dos empreendimentos, características dos seus moradores e o seu cotidiano.

Por meio da pesquisa, será possível readequar os projetos de trabalho social à atual necessidade de seus beneficiários, além de proporcionar conhecimento para ações intersetoriais e de autoconhecimento dos moradores sobre suas realidades. A atividade tem previsão de ser finalizada em abril, envolvendo a aplicação dos formulários e a tabulação dos dados coletados.

Nesta fase da pesquisa é aplicado formulário com informações sobre composição familiar, situação econômica da família e sobre a unidade habitacional, satisfação do morador em viver ali, o que falta no bloco, o que falta no bairro, dentre outras perguntas que buscam contribuir para a melhoria dos projetos habitacionais.

“Para realizar esse trabalho, a Prefeitura promoveu capacitações internas em fevereiro e março a fim de qualificar o corpo técnico da secretaria”, destaca o gestor de habitação, João Fontana.

A efetivação da primeira pesquisa pós-moradia ocorre em parceria com uma instituição de ensino superior.

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP