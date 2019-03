Prefeitura iniciará mutirões semanais de combate à dengue em Canaã

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio de uma parceria entre as secretarias de Saúde, Obras e Meio Ambiente, iniciará mutirões semanais de combate à dengue, leishmaniose, chikungunya e zika no município. A iniciativa, que já foi realizada no ano passado, passará, a cada semana, por um bairro diferente de Canaã.

Na tarde desta quinta-feira (7), o prefeito Jeová Andrade se reuniu com secretários para definir o cronograma de atuação do governo municipal no combate às endemias pelos próximos meses. Jeová destacou a importância da ação. “É uma preocupação do governo o combate e a prevenção de todas essas doenças. Para isso, nós vamos fazer esse trabalho conjunto e passar por vários bairros do município. Nessa época de chuva, a gente sabe que o risco aumenta, por isso é necessário que os esforços sejam multiplicados; vamos trabalhar nisso.”

A reunião definiu que a ação conjunta terá início no próximo dia 15 de março, sexta-feira, nos bairros Novo Brasil I e II. Na semana seguinte, no dia 22, também na sexta-feira, o mutirão chega ao bairro novo Paraíso e, fechando o mês de março, a ação acontece no Bairro dos Maranhenses, no dia 29.

Veja abaixo o cronograma completo de trabalho:

Novo Brasil I e II – 15 de março

Novo Paraíso – 22 de março

Bairro dos Maranhenses – 29 de março

Loteamento São José – 05 de abril

Vale do Sossego – 12 de abril

Vale da Benção – 19 de abril

Novo Horizonte – 26 de abril

Jardim América – 03 de maio

Flor de Lis – 10 de maio

Parque Shalon – 17 de maio

Douglas Pacheco, coordenador de Vigilância e Saúde do município, falou sobre o cronograma definido. “Esses são os bairros que apresentaram alto risco de infestação após um levantamento feito pela Secretaria de Saúde; portanto, são a nossa prioridade. A sequência das ações será definida após o próximo levantamento feito pelas equipes da Secretaria de Saúde.”

Durante o mutirão, as residências nos bairros citados receberão a visita dos agentes de endemia. As equipes devem orientar os moradores e eliminar os focos dos mosquitos existentes nos locais. Além disso, cada morador será orientado a deixar lixos e entulhos do lado de fora das suas residências para que as equipes da Secretaria de Obras façam o correto recolhimento.

Por / Kleysykennyson Carneiro