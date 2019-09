Prefeitura investe na limpeza urbana de Curionópolis

Para manter a cidade limpa e contribuir com a conservação do meio ambiente, a Prefeitura de Curionópolis, através da Secretaria de Infraestrutura, realizou mais investimentos para promover a limpeza urbana na cidade. Nesta sexta-feira (30), foram entregues mais de 220 kits de uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para servidores, além de carrinhos, contêineres e coletores seletivos de lixo para área urbana e rural.

“Agora todo mundo está uniformizado, eu gostei muito! Está ótimo!”, expressou a servidora de limpeza urbana Marineide Soares de Meireles.

“Em vez de usarmos roupas de casa, agora recebemos camisas, calças, bonés para trabalhar padronizado e com mais segurança, a gestão está de parabéns”, falou o servidor José da Silva.

Foram mais de 110 funcionários beneficiados com os kits de uniforme. Os kits são compostos por dois conjuntos de camisa e calças personalizadas com faixas refletoras, boné com proteção nucal e botas. Os servidores que trabalham com a limpeza das ruas do município, receberam 20 carrinhos que facilitarão o transporte dos resíduos.

“Esta é uma maneira de valorizar nossos servidores que se esforçam diariamente para garantir a limpeza da nossa cidade, dando condições melhores de trabalho a eles”, disse o secretário de Infraestrutura Antônio Quixadá.

A Infraestrutura também entregou mais 100 contêineres de lixo, que serão destinados a substituição das áreas viciadas que foram mapeadas em alguns trechos da cidade. Os espaços públicos, como praças, órgãos públicos, escolas e outros, receberão as lixeiras de coleta seletiva; o município entregou 370 coletores.

“Esta ação reflete nosso compromisso em garantir mais melhorias à qualidade de vida da população, porque uma cidade limpa reflete na saúde, na economia e na dignidade das pessoas”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.

Alunos da Escola Ruth Monteiro, que recentemente desenvolveram um projeto de conscientização da comunidade sobre como tratar o lixo, realizaram a apresentação de um teatro ressaltando a importância de colaborar com a limpeza urbana.

A Secretária de Assistência Social, Wanessa Viana, aproveitou a cerimônia anunciou o projeto social “Pró-Catador Ativação Pará”, a partir de uma parceria com estado e o governo federal. O projeto tem como objetivo promover melhores condições de vida e trabalho aos catadores de materiais recicláveis. Na ocasião, eles foram beneficiados com EPIs.

Inicialmente, 9 catadores receberão capacitação e ajudarão o município na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

