Prefeitura realiza 29º Encontro da Mulher de Parauapebas

“A Música Feminina Brasileira e a Luta Pela Igualdade de Gêneros”. Esse é o tema do 29° Encontro da Mulher de Parauapebas. A abertura oficial do evento aconteceu no dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Representantes do poder executivo, judiciário e comunidade em geral prestigiaram a solenidade que aconteceu no auditório da Prefeitura de Parauapebas.

A proposta deste ano é proporcionar uma grande gincana social e cultural para promover a integração das mulheres em torno das manifestações da cultura popular brasileira, em especial a música, tendo em vista seu caráter pedagógico, terapêutico, emancipatório e, sobretudo, de transformação social.

As artistas homenageadas e equipes que as representarão foram sorteadas: A equipe azul homenageará a cantora Maysa, a equipe branca homenageará Elza Soares, a equipe verde homenageará Alcione, a equipe lilás homenageará Elis Regina e a equipe vermelha homenageará Cássia Eller.

A gestora Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), Ângela Silva, falou sobre a gratidão em participar do evento. “Estamos felizes pela realização de mais um encontro da mulher. As mulheres se encontram para aprender e ensinar com suas experiências de vida. E a missão do governo é essa: continuar esse trabalho, unir forças, agregar e fazer a lei valer a pena”, frisou.

A assistente social, Gardenia Sousa, comentou sobre a importância do Encontro. “Esse evento é muito importante, porque traz reflexão e essa perspectiva de empoderamento da mulher”, considerou. O chefe de gabinete Roque Dutra representou o prefeito Darci Lermen na solenidade. “As mulheres tiveram muitas conquistas nos últimos anos, mas essa luta não pode parar. O governo tem a obrigação e o dever moral de continuar promovendo esses encontros para que essa diferença entre os gêneros seja extinta”, ressaltou o chefe de gabinete.

Passeio Ciclístico

As equipes azul, branca, verde, rosa, lilás e vermelha completaram mais uma prova que faz parte da gincana. O passeio ciclístico que aconteceu na manhã do dia 10 teve concentração e saída da Praça de Eventos com chegada no Ginásio Poliesportivo. Mais de 200 mulheres participaram desse momento de descontração, lazer e estímulo a uma vida mais saudável.

Texto:Rayssa Pageú

Fotos: Piedade Ferreira e Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP