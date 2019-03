Prefeitura realiza ações alusivas durante campanha do Rim

Exames, palestras, orientações com profissionais de saúde e consulta médica. Esses foram os serviços ofertados durante a campanha do Dia Mundial do Rim, que este ano teve como tema “Saúde Dos Rins Para Todos”. As ações foram realizada a partir do dia 12/03, quando se comemora o dia do rim, nas Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural e no Laboratório e na Policlínica Municipal.

“O intuito é orientar e prevenir a população contra doenças renais crônicas. Com isso, estamos intensificando os serviços relacionados a doenças renais neste período de campanha. Vale lembrar que os serviços são oferecidos durante o ano todo” explicou a médica nefrologista, Verônica Costa.

Para a gerente da Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Nova, Maria Hilda Pimenta Ferreira, a campanha do Dia Mundial do Rim foi muito bem absorvida pela comunidade. “Uma vez que ofertamos serviços públicos de qualidade pra população”, opinou Maria Hilda.

O usuário Fernando Lopes foi à unidade de saúde para assistir as palestras sobre doenças renais crônicas. “Pois, só assim, podemos compreender de fato o que as doenças renais causam em nosso organismo. É muito importante ficar informado sobre como funciona nosso rim”, finaliza Fernando.

Texto: Janaina Ravanelli

Fotos: Semsa

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP