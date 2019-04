Prefeitura recebe I Exposição de Materiais Pedagógicos Especializados para Educação Inclusiva

Quem entrou no prédio da Prefeitura de Parauapebas nesta quarta-feira (17), encontrou uma exposição diferenciada promovida pela equipe da Unidade Educacional Especializada Jonas Pereira de Melo, que atende pessoas com deficiência.

Impressora e máquina de escrever em Braille, lupas, globo terrestre e mapas em relevo, bengalas, alfabeto ampliado em Braille e libra, jogos diversos e materiais de comunicação alternativa integraram a I Expor de Materiais Pedagógicos Especializados.

A programação também teve por objetivo socializar as metodologias utilizadas na unidade, além de demonstrar, por meio das apresentações culturais, a importância de um currículo que contemple as potencialidades e habilidades dos alunos com Autismo, cegueira, deficiência intelectual, deficiência motora, Síndrome de Down, baixa visão, surdos e deficiências múltiplas.

Elitânia Silva dos Santos, diretora da instituição, ressalta que esse evento é muito importante para divulgar todos os projetos desenvolvidos na escola e promover mais avanços na educação especial, “nossos professores são capacitados para atender alunos com deficiência em diversos tipos de atendimentos como: estimulação precoce, estimulação visual, informática educacional especializada, Práticas Educativas para uma Vida Independente (Pevi), Produção, Adaptação e Impressão de Materiais Especializados e Educação Física Adaptada”, acrescentou.

Dayanne Pereira, que tem deficiência visual, é uma dos primeiros alunos da Unidade. Hoje, com 17 anos, sonha ser advogada. Durante a exposição, a aluna recitou o poema de Sara Bentes, “O mundo fala”. “Esse momento foi muito importante para mim. Apesar de nervosa, consegui fazer uma boa apresentação e é gratificante saber que todos gostaram”, compartilhou Dayanne.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, apreciou a exposição e salientou que a sociedade precisa entender que todos nós temos limitações e potencialidades. “Este evento é importante para que as pessoas possam conhecer e entender melhor esse processo. Temos muito orgulho desta escola. Ela nasceu em 2005, na primeira gestão do prefeito Darci Lermen, e realiza um trabalho excelente. Eu, como gestor da educação me comprometo a envidar esforços para que ela continue sendo referência em nossa sociedade”, frisa Vieira.

Atualmente a Unidade Educacional Especializada Jonas Pereira de Melo atende 153 alunos da educação especial.

Texto: Sandra Bispo

Fotos: Bruno Cecim e Piedade

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP