PREFEITURA RECUPERA 17 VIAS DO BAIRRO SÃO LUCAS II

O Complexo VS-10 é um importante eixo populacional da cidade de Parauapebas, um conglomerado com mais de 25 bairros que tem merecido a atenção da prefeitura. Somente no bairro São Lucas II, que faz parte do complexo, as ações se prolongaram por quase um mês, tempo em que a Secretaria Municipal de Obras (Semob) realizou serviços de recuperação nas 17 vias que compõem o bairro, com limpeza, reabertura e terraplenagem.

O transporte público, a entrega de gás e os correios que antes não tinham acesso ao local devido às péssimas condições do bairro agora poderão servir a população sem problemas. Copacabana, Olinda, Diolina Lemos, Antônio Lemos, José Fernandes, Tamandaré, Tiago Amaral, Arminda Lemos, Araçagi, José Gomes, Canoa Quebrada, Cetícia Mendonça, Rio Abaeté, Bromélia e Hortências estão entre as ruas que receberam os serviços.

Agora com melhores condições de acesso, de circulação viária e de pedestre, os moradores estão satisfeitos. “Moro na rua Abaeté, que era coberta de mato e alagada, e usava outra rua para chegar a minha casa. É a primeira vez que é feito um serviço bom aqui”, disse o morador Francisco Lopes.

Para quem precisava subir ladeira para chegar até sua residência, as melhorias no bairro aliviaram o sofrimento e cansaço da espera por dias melhores. “Antes, nas ruas em que o carro pipa não chegava, os moradores tinham que subir com a lata d’água na cabeça. Agora, a distribuição de água potável pode ser realizada em todas as ruas. Agora, tem como subir e descer as ladeiras com tranquilidade”, conta Maria Luzia de Jesus, conhecida como baiana e moradora da área há cinco anos.

“Entendemos as necessidades da comunidade. O que fizemos apenas diminui o sofrimento de uma população. Estamos felizes em perceber que o pouco que foi feito já é motivo para fazer os moradores sorrirem, mas para o governo é apenas o começo de grandes transformações”, frisou a secretária de Obras, Silvana Faria.

Texto: Liliane Diniz

Fotos: Bruno Cecim e Semob