Prefeitura reinaugura Pipa em evento emocionante

Pais, alunos, ex-alunos, autoridades e servidores viveram um momento mágico nesta sexta-feira, 22, durante o evento de reinauguração do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – PIPA . O prefeito Darci Lemen fez um discurso contundente, destacando a importância na formação de crianças e jovens do município. “Esse é um sonho realizado. O PIPA busca formar cidadãos prevenindo nossas crianças e adolescentes de envolvimento com situações de risco social. É um local onde a comunidade poderá desfrutar dos serviços promovendo a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, afirmou.

Para o secretário municipal de Assistência Social, Jorge Guerreiro, a sensação foi de dever cumprido. “Estamos empenhados em desenvolver ações que beneficiem as nossas crianças e adolescentes e o PIPA vem para somar com os serviços socioassistenciais já oferecidos pelo município”, comemora.

Apresentações culturais e da banda municipal, depoimentos de pessoas que já fizeram parte do projeto encheram os corações de emoção dos presentes. “Minha irmã foi aluna do Barriga Cheia, meus filhos fizeram parte do PIPA, eu fui facilitadora. É uma sensação indescritível ver esse lugar reabrindo as portas”, Aldenir Rebouças.

Para Sercila Braz, da gerência de relações institucionais da Vale, que forneceu equipamentos e mobília por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Parauapebas, os serviços do Pipa vão contribuir para mudar a realidade social da comunidade.

“Sabemos a importância do Pipa na vida de crianças e adolescentes em situação de risco de vulnerabilidade e temos a satisfação em ver o sucesso desse projeto em nosso município”, destaca Sercila.

“O maior legado que o governo municipal pode deixar é cuidar do seu povo. E esse trabalho de cunho social é essencial para mudar a realidade dos jovens. Só quem tem a ganhar é a sociedade de Parauapebas”, reforça o vereador Rafael Ribeiro.

“O Pipa é muito bom. Incentiva a gente a sermos melhores e a gente aprende o karatê. Eu mesmo conquistei duas vezes o campeonato paraense e sou campeão brasileiro e vou continuar fazendo parte do ”, diz o carateca Jhonatan Lima.

“Eu achei a estrutura muito boa e agora é só aproveitar”, Milena Divina que vai participar da oficina de danças folclóricas.

O evento foi finalizado com o plantio de mudas frutíferas no local onde será a horta comunitária. As aulas serão iniciadas já na próxima segunda-feira, 25.

Texto: Anne Costa

Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP