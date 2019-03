preso em operação da PF é nomeado para Grupo de Segurança de Barragens

O governador do Pará, Hélder Barbalho, anunciou o ex-coordenador de núcleo da Casa Civil do governo, Jardel Rodrigues da Silva, preso em fevereiro na operação Saldo Zero, como um dos membros do Grupo de Trabalho de Estudos e Segurança de Barragens. A nomeação foi publicada na manhã desta sexta-feira (8) no Diário Oficial do Estado. Além de Jardel, outras dez pessoas devem participar da equipe de fiscalização de barragens no Pará.

De acordo com o Governo do Estado, o grupo nomeado pelo governador vai analisar as condições de segurança das 91 barragens existentes no Pará. Além disso, o grupo se propõe a estudar mecanismos de prevenção a desastres ambientais.

Operação Saldo Zero

Liderada pela Polícia Federal, a operação Saldo Zero desarticulou uma associação criminosa que estaria atuando na Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea) e desviando recursos públicos federais da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Ao todo a Polícia confirmou o desvio de R$ 23,5 milhões.

Além de Jardel Rodrigues da Silva, outras seis pessoas foram presas na operação. Segundo promotor de justiça do Ministério Público do Pará (MPPA) Sávio Brabo, no período de 2014 a 2018, Jardel atuou como diretor da Funpea, onde era responsável pelas implantações dos projetos de políticas públicas e serviços públicos que nunca foram executados.

“Além dele ser diretor (na época), também foi constatado que ele era sócio de fornecedores da Funpea. Então essa é uma relação promíscua que ocasionou desvio do recurso público, que atualmente foi apurado em torno de R$ 23,5 milhões”, afirmou o promotor do MPPA.

O G1 entrou em contato com o Governo do Estado e aguarda resposta.

Por G1 PA — Belém