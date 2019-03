“Princesinha do Tráfico”, que ia para Parauapebas, é presa em Marabá

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil do Pará conseguiu interromper em Marabá a viagem – sem trocadilho – da “Princesinha do Tráfico” que, vinda de Ananindeua, cidade próxima à capital, Belém, pretendia chegar até Parauapebas, com cerca de um quilo de cocaína.

Os agentes da Polícia Civil monitoraram Elizamar Cavalcante dos Santos, de apenas 19 anos, e acabaram por prendê-la nesta quarta-feira (20), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante foi realizada em uma das estações rodoviárias de Marabá, por policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), ligado à Superintendência de Polícia Civil do Sudeste do Pará.

Elizamar é acusada de atuar como “mula’’ – pessoa usada para fazer o transporte de drogas, um dos postos mais baixos e arriscados das organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de drogas. Ela seria contratada por um traficante que se encontra preso em Belém. O dono da droga pagou a Elizamar, antecipadamente, a quantia de R$ 900 para fazer o transporte da droga e, segundo ela, após o transporte, receberia a quantia de R$ 2 mil.

Segundo os policiais, Elizamar Cavalcante dos Santos estava no Terminal Rodoviário, situado na Folha 32, em Marabá, quando foi flagrada com aproximadamente um quilo de cocaína, além de um revólver calibre .38.

Um quilo de cocaína, puro,comprado nos centros produtores da Bolívia, pode custar até R$ 10 mil. Ao trocar de mãos e ser misturada com diversos produtos, um quilo pode render até R$ 200 mil vendido a varejo nas cidades. Elizamar e tantos outros jovens iguais a ela, são presas fáceis para a oferta de ganho rápido e, ao mesmo tempo, são peças descartáveis na grande engrenagem movimentada pelo tráfico de drogas.

Conforme o relatório do serviço de inteligência da Polícia Civil, Elizamar embarcou em Ananindeua e o seu destino final seria a cidade de Parauapebas, mas a viagem foi interrompida pela ação da PC. Ela foi conduzida à Delegacia Seccional de Marabá para ser responsabilizada criminalmente. A arma de fogo e as drogas estão apreendidas e à disposição do Poder Judiciário.

A pena para tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão e para o crime de porte ilegal de armas pode ser de 2 a 4 anos de reclusão.

(ctpbr.blogspot.com / com informações e imagens da Ascom/PC)