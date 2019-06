Produtores de Canaã e região participam de IV Encontro de Desenvolvimento Rural

Dezenas de produtores rurais e estudantes de Canaã dos Carajás e região participam do IV Encontro de Desenvolvimento Rural do município, evento que teve início na manhã desta sexta-feira (14) e se estenderá até o domingo (16). Nos próximos três dias, os produtores e estudantes da Unifesspa de Xinguara e UFRA de Parauapebas passarão por treinamentos e capacitações que visam incentivar a prática agrícola e aprimorar as técnicas de manejo no campo.

O encontro é uma iniciativa da Prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural (Sempru), em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais do município (Sicampo). Especialistas de toda a região falarão sobre diversos temas e orientarão os participantes do seminário sobre formas para se obter melhores resultados no cotidiano.

À frente da Sempru, Léo Ferreira destacou a importância de levar mais conhecimento aos agricultores e pecuaristas do município. “A qualificação é fundamental para melhores resultados em qualquer negócio e no setor agropecuário não é diferente.”

O secretário também falou sobre o trabalho de apoio à atividade no campo que já vem sendo feito em Canaã. “Só este ano, plantamos 70 mil mudas frutíferas e nossa meta é chegar às 150 mil. Queremos fazer com que Canaã seja referência também neste setor.”

Alexandre Pereira, prefeito em exercício, afirmou que a agricultura e a pecuária são fundamentais para a diversificação econômica do município. “Cumprimento a todos que apostam nessa alternativa. Canaã será uma cidade referência e para isso é necessário o investimento na sustentabilidade; o setor rural é peça importante nesse processo. A nossa missão é resgatar a vocação agrícola que Canaã tem, a partir disso, e com a união de todos, teremos um cidade modelo no futuro.”

Ainda nesta sexta, palestras sobre o manejo de pastagem e controle de plantas indesejáveis, produção suína, produção de tomates e sobre a utilização do bambu na construção de estufa serão apresentadas aos participantes do seminário.

