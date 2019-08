Programação especial marca início do segundo semestre na rede municipal de ensino

As unidades educacionais prepararam uma programação especial para acolher os alunos depois das férias. Recepção calorosa logo na entrada, cartazes de boas-vindas, entrega de lembrancinhas, gincanas, entre outras atividades, fizeram a alegria da criançada no primeiro dia de aula.

Na escola Chico Mendes, os alunos foram recebidos com tapete vermelho e um caloroso bom dia entoado por educadores, gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para a gestora da escola, Aurilene Vieira, os estudantes precisam ficar cientes do quanto são bem-vindos e o quanto a instituição está preparada para desenvolver um ótimo trabalho.

“Preparamos um momento de acolhida e recebemos cada aluno com muito carinho e satisfação, para demonstrar a eles o quanto eles são benquistos e especiais, e que estamos prontos e motivados para dar continuidade aos trabalhos neste semestre”, afirma a gestora.

Suelen da Silva, mãe do Victor Hugo Monteiro, aluno do 3°, ficou surpresa com a recepção preparada para o filho. “É motivador saber que a escola lembrou de preparar um recepção assim para meu filho e com certeza ele se sentiu mais importante e motivado”, coloca Suelen.

O secretário de Educação Luiz Vieira também se fez presente em algumas escolas para acompanhar de perto o início das atividades. “Nossas escolas foram reformadas e preparadas para acolher os estudantes com mais conforto e qualidade. Problemas pontuais com certeza nós teremos, mas temos uma equipe qualificada para encarar os desafios”, conta o secretário.

Para o gestor, a principal mensagem destinada à comunidade escolar, na ocasião, esta voltada para a importância do desenvolvimento de um trabalho em equipe, com união e parceria. “Somos apaixonado pela educação, sabemos da dimensão do nosso compromisso, do tamanho do nosso desafio e estamos juntos, unidos em prol dessa causa tão nobre”, destaca Luiz Vieira.

ESCOLA JEAN PIAGET

Na unidade educacional, os alunos também foram recebidos com muito entusiasmo: boas-vindas na entrada, momento cívico e de motivação no pátio. Segundo a professora Ylanna Magno, a ideia e realizar um trabalho ainda mais dinâmico. “Desde o inicio do ano, trabalhamos com prazer e dedicação para obtermos bons resultados e os alunos podem esperar muito mais dedicação e dinamismo no último semestre”, garante a professora.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: José Piedade/Messania Cardoso

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP