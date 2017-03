Quadrilha de bandidos “tomba” em troca de tiros com a polícia

Uma quadrilha de assaltantes padeceu perante a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22), por volta das 23h30, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Quatro assaltantes foram mortos numa troca de tiros com a PM, um foi preso e um sexto elemento conseguiu escapar.

A quadrilha, que planejava arrombar um terminal de caixa eletrônico e sequestrar um cidadão que acabara de vender uma propriedade rural por cerca de R$ 300 mil, foi abordada pela polícia na Avenida Buriti com a rua N. Houve uma troca de tiros entre o bando e polícia, onde os elementos levaram a pior. Um faleceu no local e três antes que chegassem ao hospital.

Os seis criminosos estavam em dois veículos, quatro em um Golf de cor vermelha, placa DDA-7026, e mais dois sobre uma motocicleta Yamaha Fazer, cor branca, placa QDC- 0927, que servia de apoio. A polícia apresentou na 20ª Seccional de Polícia Civil ao delegado plantonista Erivaldo Campelo, Fernando Santos Lima, 26 anos, que seria o mentor da quadrilha. Por enquanto, dos seis envolvidos, apenas dois foram identificados, o Fernando e Wanderson Araújo Sousa, 19 anos, o último está na lista dos mortos.

Foram apresentados, também, quatro revólveres municiados, projéteis deflagrados na troca de tiros, um botijão de gás com mangueiras de maçarico, que de acordo com os Militares, seriam usados para arrombar o caixa.

O policial aspirante Freitas informou que a polícia descobriu o plano da quadrilha antes da ação. Como já informado no texto, além do arrombamento ao caixa, os bandidos pretendiam roubar cerca de R$ 300 mil, quantia essa vinda de uma venda de propriedade rural. A família do comerciante seria sequestrada.

