Rede municipal de ensino conta com novos professores

Nove professores passam a compor o quadro de docentes efetivos da rede municipal de ensino de Parauapebas. Os concursados tomaram posse na manhã desta quarta-feira, 27, no auditório da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), localizado no prédio da prefeitura.

Os servidores que atenderão escolas da zona rural e urbana do município vão ocupar cargos da educação básica II (3° e 4° Ciclos), nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história e inglês. Durante a cerimonia de posse, eles foram instruídos sobre saúde e segurança no trabalho, estágio probatório e progressão horizontal.

Natural do Maranhão e residente em Parauapebas há 25 anos, Francisco Hermeson Sampaio celebra seu aniversário tomando posse no concurso. “É uma satisfação muito grande. A expectativa é trabalhar em conjunto com a Secretaria de Educação na tentativa de transformar a sociedade, tornando-a mais solidária, fraterna e educada, no sentido literal do termo”, disse.

Pedro Ivo Carvalho veio de Belém (PA) e disse que o momento representa um grande desafio, mas que está disposto a fazer o melhor. “É um sonho que se realiza e ao mesmo tempo é um sonho que começa. Chego aqui com a vontade de oferecer o meu melhor para os alunos e para a educação do município”, ressaltou.

O secretário de Administração (Semad), Cassio Flausino, desejou boas-vindas aos novos servidores municipais. “Todos são muito bem-vindos, nossa equipe está disponível para oferecer todas as orientações necessárias. Muitos deles já irão lecionar em escolas novas ou reformadas, além de participar do processo de inclusão da tecnologia no ensino do município. O governo está trabalhando para garantir um futuro melhor para nossas crianças, jovens e adolescentes”, frisou.

O secretário de Educação (Semed), Luiz Vieira, ressaltou que é de interesse do governo manter contato próximo com os educadores, por meio principalmente de visita contínuas às escolas. Ele também destacou a importância dos professores como agentes de transformação social. “Para o governo é uma honra recebê-los. Precisamos oferecer diariamente ao nosso povo uma educação com qualidade e dinamicidade e vocês estão chegando para somar”, comentou.

O prefeito Darci Lermen recebeu os professores em seu gabinete e afirmou que em breve serão inseridas novas tecnologia na metodologia de ensino. “Este é um momento de fortalecimento da educação municipal, da prefeitura como um todo. Estamos realizando todas as medidas necessárias para melhorar a qualidade dos serviços prestados, inclusive a aquisição de novos equipamentos que serão utilizados por alunos e educadores”, garantiu.

O prefeito ressaltou que uma força tarefa tem sido realizada para melhorar ainda mais as condições de ensino e aprendizado no município. Ele também comentou sobre as obras educacionais em execução. “No sábado tem a inauguração da Escola Nelson Mandela, temos ainda quase uma dezena de outras escolas em construção. 80% das unidades escolares da rede de ensino estão sendo reformadas. E isso tudo é transformador, contribui para gerar uma melhor qualidade de vida para a nossa gente”, pontuou.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP