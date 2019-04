Reforma de escolas beneficiará milhares de estudantes da rede municipal

No mês de aniversário da cidade, comemorado em maio, milhares de estudantes da rede pública de ensino ganharão um presente especial: espaços mais confortáveis e bonitos para o desenvolvimento das atividades educacionais, uma vez que, a reforma de muitas das 43 escolas, iniciadas na segunda quinzena de março, estão a todo vapor.

As obras de reforma ocorrem simultaneamente às atividades letivas, com os devidos cuidados e adequações necessárias, sem prejudicar o andamento das aulas. Os serviços são intensificados principalmente aos finais de semana e nos demais períodos em que não há aulas.

Na escola Antônio Matos, localizada no bairro Nova Vida, os dois blocos de salas de aula já foram concluídos, restando apenas a área administrativa e a parte externa da escola. Josiane Martins Rezende é mãe de dois alunos da escola, ela tem acompanhado o trabalho na instituição e está ansiosa pelo término da obra. “Infelizmente a escola não estava em boas condições. Hoje, muita coisa já mudou, imagina quando concluída a reforma: vai ficar excelente!”, avalia a mãe.

O primeiro bloco da Escola Faruk Salmen também já foi entregue e, na próxima semana, outro será finalizado. Maria Eduarda Alves da Silva, aluna do 9º ano, está satisfeita com o resultado do trabalho realizado. “O meu bloco está ótimo. Acredito que a escola ficará linda. Nós, estudantes, precisamos de um ambiente agradável para aprender mais”, destaca a jovem.

Segundo o secretário de Educação, Luiz Vieira, a reforma contempla serviços de infraestrutura em geral como: reparos ou troca de telhados, pisos, forros e ar-condicionado; manutenção elétrica e hidráulica; pintura; entre outros. “Em uma escola bonita e mais confortável, com certeza, o ensino e a aprendizagem serão mais bem efetivados”, afirma Vieira.

EMPREGO E RENDA

Com esse volume de obras, cerca de 600 novos postos de trabalho diretos são gerados no município, garantindo assim mais emprego e renda para a população. “A contratação de mão de obra local foi uma recomendação do prefeito e está sendo cumprida”, garante o gestor da Educação.

O pedreiro Josafá Araújo é um dos beneficiados. Ele estava desempregado há quase um ano e viu nas reformas uma oportunidade de emprego. “É muito bom ter o salário garantido no final do mês. Estou contente demais com esta oportunidade, onde posso desempenhar a minha função e contribuir com os estudantes”, festeja o servidor.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP