Reitor da UNIFESSPA visita Canaã para discutir construção de Campus no município

O reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Maurílio Monteiro, visitou Canaã dos Carajás nesta segunda-feira (24), onde participou de reunião com a equipe de governo para discutir a construção de um Campus da instituição no município, além de elaboração de convênio para projetos de pesquisa e o funcionamento dos dois primeiros cursos da instituição em Canaã (Agronomia e Letras), que já estão com inscrições abertas para seu 1º vestibular.

Participaram do encontro o secretário de Planejamento de Canaã, Geam Meirey, o secretário de Educação, Edilson Valadares, a primeira-dama Wayna Andrade, a coordenadora de Ensino Superior de Canaã, Leuzilda Rodrigues, além de equipe técnica da Universidade e do Poder Público municipal.

O reitor também aproveitou a visita para conhecer as instalações do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEMFOPRED), que vai receber inicialmente as aulas dos dois primeiros cursos da Instituição em Canaã, e também visitou a Escola Municipal Ronilton Aridal, que é a primeira da região a funcionar em Tempo Integral.

“A nossa intenção é construir uma parceria estratégica com a prefeitura. O ensino universitário necessariamente envolve o ensino de qualidade, pesquisa, extensão e transferências tecnológicas. Estamos discutindo a possibilidade de que essa parceria se amplie e que se consolide em Canaã um Polo que englobe isso”, destacou o reitor. “Nosso objetivo nessa reunião é avançar nessa parceria estratégica”, completou.

O secretário de Educação, Edilson Valadares, lembrou que uma das políticas de governo é “a busca ativa” de universidades para Canaã. “Temos essa preocupação de atrair cursos superiores para cá e essa parceria com a Unifesspa é o primeiro passo para transformar o nosso município em um Polo Universitário”

Vestibular

Seguem abertas, até o dia 29, as inscrições do 1º vestibular da UNIFESSPA em Canaã, para os cursos de Agronomia e Letras. As inscrições ao processo seletivo serão admitidas até às 12 horas do dia 29 de junho de 2019, observado o horário de Brasília, e devem ser realizadas em formulários nos horários de 8h às 12h e das 14h às 18h, no seguinte endereço: Centro Municipal de Formação dos Profissionais de Educação de Canaã dos Carajás – CEMFOPRED – na Avenida dos Pioneiros, 154.

A prova objetiva e a redação em Língua Portuguesa serão realizadas no dia 07 de julho de 2019 das 8h às 12h, no Município de Canaã dos Carajás, em local a ser informado no cartão de inscrição do candidato e em edital próprio.

